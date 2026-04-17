Durante l’ultima giornata del CinemaCon di Las Vegas, Lucasfilm ha svelato il trailer finale e il poster ufficiale di The Mandalorian & Grogu, il lungometraggio che porta sul grande schermo le avventure del cacciatore di taglie più amato dello streaming. Diretto da Jon Favreau, il film arriverà nelle sale italiane il prossimo 20 maggio 2026, segnando il grande ritorno di Star Wars al cinema.
Le notizie per i fan non finiscono qui: dalle ore 16:00 di oggi sono ufficialmente aperte le prevendite dei biglietti. Gli spettatori possono assicurarsi un posto in prima fila accedendo al sito dedicato themandalorianandgrogu.it. Ad accompagnare l’uscita del film sarà la colonna sonora del premio Oscar Ludwig Göransson, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 15 maggio.
Din Djarin e la Nuova Repubblica: un cast stellare per una missione decisiva
Ambientato dopo la caduta dell’Impero, il film vede la Nuova Repubblica arruolare Din Djarin (Pedro Pascal) e il suo piccolo apprendista Grogu per dare la caccia ai signori della guerra imperiali ancora sparsi per la galassia. Accanto a Pascal, il cast vanta nomi d’eccezione come la leggenda sci-fi Sigourney Weaver e l’acclamato Jeremy Allen White, in ruoli che promettono di espandere ulteriormente il mito mandaloriano.
Scritto da Jon Favreau insieme a Dave Filoni e Noah Kloor, il progetto rappresenta la chiusura ideale di un percorso iniziato sul piccolo schermo, ma con una scala produttiva ed epica pensata esclusivamente per la sala cinematografica.
Questa presentazione chiude un CinemaCon trionfale per Disney, che ha infiammato i fan anche con le prime immagini di un altro attesissimo ritorno: Avengers: Doomsday con Robert Downey Jr. e Chris Evans.
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