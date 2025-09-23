E’ disponibile il trailer italiano di The Mandalorian and Grogu, il nuovo film ambientato nell’universo Star Wars.

Dopo il lancio del trailer originale avvenuto ieri (lo trovate a questo nostro indirizzo), è partita quest’oggi la campagna promozionale per il nostro mercato dai canali social ufficiali. Il lancio della versione italiana del trailer è stata accompagnata anche dalla conferma del rilascio nelle nostre sale fissato per il 20 maggio 2026.

Guardate qui il trailer italiano di Star Wars: The Mandalorian and Grogu

La trama di Star Wars: The Mandalorian and Grogu

L’Impero del male è caduto e i signori della guerra imperiali sono ancora sparsi per la galassia. Mentre la neonata Nuova Repubblica si impegna a proteggere tutto ciò per cui la Ribellione ha combattuto, ha chiesto aiuto al leggendario cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) e al suo giovane apprendista Grogu.

In passato il produttore e creatore della serie The Mandalorian “Jon Favreau” aveva descritto il film così (via SuperHeroHype): “Tornare insieme e avere la portata e la portata del grande schermo per raccontare una storia con personaggi che la gente già conosce in un’avventura completamente nuova che può… parte di ciò che ci siamo prefissati di fare è qualcosa che premi le persone che sono state con la serie fin dall’inizio, che sono state con Star Wars fin dall’inizio. Ma dato che siamo sul grande schermo, è un’opportunità per raggiungere un pubblico completamente nuovo con un’avventura completamente nuova e certamente con Grogu – certamente tutti i bambini sanno chi è, e questa è un’opportunità per portarli al cinema.”

Altre informazioni su Star Wars: The Mandalorian and Grogu

The Mandalorian and Grogu è stato diretto dal creatore della serie The Mandalorian “Jon Favreau“. In produzione figurano al momento lo stesso Favreau, la CEO di Lucasfilm “Kathleen Kennedy” e il direttore creativo di Lucasfilm “Dave Filoni“. Lo stesso Favreau ha co-scritto la sceneggiatura assieme a Dave Filoni.

Pedro Pascal riprende il ruolo di Din Djarin, il solitario Mandaloriano che viaggia per la galassia con il suo adorabile protetto dotato di poteri Jedi “Grogu”. Nel cast figura anche Jonny Coyne nei panni di un signore della guerra imperiale, e come anticipato Sigourney Weaver in un ruolo segreto. Nessun altro nome è stato al momento annunciato.