The Mandalorian and Grogu: recensione del film Star Wars

Arriva al cinema l’attesissimo film di Jon Favreau con Pedro Pascal. The Mandalorian and Grogu (questo il trailer) sarà nelle sale a partire dal 20 maggio. Di seguito la nostra recensione.

Din Djarin e Grogu partono per la loro missione più emozionante in Star Wars: The Mandalorian and Grogu. L’Impero è caduto. La nascente Nuova Repubblica lotta per proteggere ciò che la Ribellione ha conquistato e dà la caccia ai signori della guerra imperiali sparsi per la galassia.

Per farlo, arruola il leggendario cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal). Mando e il suo giovane apprendista, Grogu, si troveranno invischiati in un gioco di potere più grande di loro mentre cercano di liberare la galassia dalla feccia imperiale. Ad ingaggiare il mandaloriano c’è Ward, interpretata da Sigourney Weaver.

Recensione The Mandalorian and Grogu: nostalgia ed effetti speciali

Ogni volta che si porta al cinema un nuovo prodotto del franchise di Star Wars c’è sempre il rischio di andare a rovinare quanto di buono fatto in passato, e il timore che anche The Mandalorian and Grogu potesse deludere i tanti fan in attesa era tanto. Fortunatamente, però, Dave Filoni e Jon Favreau hanno fatto un ottimo lavoro nella scrittura della trama e il film è ben strutturato, con quel giusto mix tra avventura spaziale e racconto fiabesco, in pieno stile trilogia originale.

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L’animazione dei vari personaggi ci permette di ritrovare quel modo di fare cinema che è lontano dalla moderna CGI e che, con tutti i propri limiti, rende l’interazione tra i personaggi “fantastici” e gli attori in carne ed ossa molto più vivida e realistica di quanto si veda in film più “ricercati”. Questa voglia di riportare gli artigiani degli effetti speciali all’interno della saga di Star Wars ha reso questa pellicola particolarmente carica di quello spirito nostalgico che i fan volevano per The Mandalorian and Grogu. Per fare un film d’azione, però, c’è necessità anche di effetti speciali di alto livello e, anche in questo caso, il film di Jon Favreau non delude, con esplosioni immense e battaglie spaziali ben realizzate.

Da un punto di vista recitativo, il cast ha fatto il suo. Pascal, come vuole il credo mandaloriano, è stato quasi sempre nascosto dall’elmo e non ha potuto dare espressività al personaggio se non in un paio di scene. John Coyne e Sigourney Weaver hanno poche battute, ma la loro presenza scenica si sente. Del resto, i film della saga non hanno mai avuto necessità di una recitazione particolarmente impegnativa, ma i personaggi che l’hanno attraversata sono diventati iconici per altri motivi. Tanti i rimandi alle precedenti pellicole con camei di personaggi noti ed omaggi a Yoda, tramite Grogu.

The Mandalorian and Grogu va visto e va goduto per quello che è: una fiaba spaziale per i ragazzi e per chi ragazzo lo è rimasto grazie al primo Guerre Stellari del 1977.

Questa è la via!

The Mandalorian and Grogu: recensione del film Star Wars Regista: Jon Favreau Data di creazione: 2026-05-19 17:52 Valutazione dell'editor

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