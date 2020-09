The Mandalorian 2: I nuovi episodi su Disney+ da ottobre

La seconda stagione di The Mandalorian ha finalmente ottenuto una data di rilascio su Disney+.

Attraverso un post-social approdato in rete poco fa, la Disney ha confermato che il lancio della seconda stagione di The Mandalorian è fissato per il 30 ottobre 2020.

Leggete qui la recensione della prima stagione.

THE MANDALORIAN

PRODUZIONE : La serie è stata sviluppata da Jon Favreau. Tra i registi impegnati Dave Filoni, Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Robert Rodriguez, Peyton Reed, Carl Weathers, Jon Favreau.

: La serie è stata sviluppata da Jon Favreau. Tra i registi impegnati Dave Filoni, Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Robert Rodriguez, Peyton Reed, Carl Weathers, Jon Favreau. CAST : Pedro Pascal, Gina Carano, Nick Nolte, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog, Julia Jones, Taika Waititi (voce), Michael Biehn, Rosario Dawson, Timothy Olyphant.

: Pedro Pascal, Gina Carano, Nick Nolte, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog, Julia Jones, Taika Waititi (voce), Michael Biehn, Rosario Dawson, Timothy Olyphant. TRAMA: Dopo le storie di Jango e Boba Fett, un altro guerriero emerge nell’universo di Star Wars. The Mandalorian è ambientato dopo la caduta dell’Impero e prima del pericolo del Primo Ordine. Seguiamo le vicende di un pistolero solitario nell’orlo esterno della galassia, lontano dall’autorità della Nuova Repubblica.

Dopo le storie di Jango e Boba Fett, un altro guerriero emerge nell’universo di Star Wars. The Mandalorian è ambientato dopo la caduta dell’Impero e prima del pericolo del Primo Ordine. Seguiamo le vicende di un pistolero solitario nell’orlo esterno della galassia, lontano dall’autorità della Nuova Repubblica. IN ONDA : La seconda stagione prossimamente su Disney+

: La seconda stagione prossimamente su Disney+ RINNOVI: La terza stagione è stata confermata.

IL POST-SOCIAL

Questo è il giorno. Nuovi episodi in streaming dal 30 ottobre su Disney+. #TheMandalorian #DisneyPlus pic.twitter.com/oNMG1YxseR — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) September 2, 2020