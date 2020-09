The Mandalorian 2: ecco le prime immagini ufficiali

Entertainment Weekley ha pubblicato le prime immagini ufficiali della seconda stagione di The Mandalorian, che verrà rilasciata il prossimo 30 Ottobre su Disney Plus.

La serie racconta di Mando, un pistolero solitario, cacciatore di taglie; si imbarca in una missione per recuperare una giovane taglia, il Bambino, appartenente alla stessa specie di Yoda e capace di controllare la Forza. Baby Yoda diventerà, però, un vero e proprio figlio adottivo per Mando, disposto a tutto pur di proteggerlo dai cacciatori di taglie. E’ ambientato dopo la caduta dell’Impero e prima del pericolo del Primo Ordine.

Del cast fanno parte Pedro Pascal, Gina Carano, Nick Nolte, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog, Julia Jones, Taika Waititi, Michael Biehn, Rosario Dawson, Timothy Olyphant.

In attesa del trailer ufficiale, ecco tutte le immagini pubblicate da Entertainment Weekley: