Il Natale 2026 di Prime Video avrà il volto (e i muscoli) di una coppia decisamente esplosiva. Durante la presentazione Upfront di Amazon a New York, è stata ufficializzata la data d’uscita di The Man with the Bag, la commedia d’azione per famiglie che vedrà protagonisti la leggenda Arnold Schwarzenegger e la star di Reacher, Alan Ritchson.

Come riportato da Deadline, il film segna il ritorno di Schwarzenegger in un ruolo da protagonista assoluto, questa volta nei panni di un “Babbo Natale” decisamente fuori dagli schemi. La trama, diretta da Adam Shankman, entra nel vivo quando la borsa magica di Santa Claus viene rubata. Per recuperarla e salvare il Natale, San Nicola (Schwarzenegger) decide di attingere alla sua “lista dei cattivi” per reclutare Vance (Alan Ritchson), un ex ladro esperto. Insieme a sua figlia e a un gruppo di improbabili disadattati, Vance dovrà mettere a segno il colpo più grande della sua vita.

Un cast stellare per la nuova scommessa di Amazon MGM Studios

Oltre alla potente coppia di protagonisti, il film vanta la presenza di Awkwafina, che aggiunge il suo inconfondibile tocco comedy alla produzione di Amazon MGM Studios. La sceneggiatura, firmata da Allan Rice, promette di mescolare il classico spirito delle festività con il ritmo incalzante degli heist-movie, sfruttando la chimica fisica e comica tra Schwarzenegger e Ritchson. La produzione vede coinvolti, oltre allo stesso Alan Ritchson, anche Lawrence Grey, Ben Everard, Reg Tigerman e Dan Spilo.

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