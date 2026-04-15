Il “Sheridan-verse” continua a espandersi e a mietere successi senza precedenti. Paramount+ ha ufficialmente annunciato il rinnovo di The Madison non per una, ma per ben due ulteriori stagioni (la seconda e la terza). Un annuncio che arriva sulla scia di ascolti da record e di un’accoglienza entusiastica da parte della critica, che ha già elevato la serie a nuovo pilastro del catalogo streaming. La produzione della seconda stagione è, inoltre, già stata completata, con una data di debutto che sarà svelata nelle prossime settimane.

Interpretata dalla candidata all’Oscar Michelle Pfeiffer e da Kurt Russell, la serie firmata da Taylor Sheridan si muove su un doppio binario narrativo, intrecciando i suggestivi e selvaggi paesaggi del Montana con l’energia frenetica di Manhattan. The Madison esplora con crudo realismo i legami familiari e le sfide emotive dei suoi protagonisti, una formula che Variety ha lodato definendo la performance della Pfeiffer come “straordinaria”.

The Madison: un cast stellare per il nuovo capitolo di Taylor Sheridan

Oltre alla coppia di protagonisti, la serie vanta un ensemble di altissimo livello che include Patrick J. Adams (Suits), Matthew Fox (Lost), Beau Garrett e Will Arnett. La direzione di tutti i sei episodi della prima stagione è stata affidata a Christina Alexandra Voros, che figura anche tra i produttori esecutivi insieme allo stesso Sheridan e ai due protagonisti Pfeiffer e Russell.

Il rinnovo multiplo conferma la fiducia totale di Paramount Television Studios e 101 Studios nel progetto, che si inserisce perfettamente nel solco delle grandi saghe familiari e di potere già esplorate da Sheridan con Yellowstone e i suoi vari spin-off.

Streaming, Grandi Produzioni e l’Universo Paramount

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