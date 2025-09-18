Apple TV+ ha svelato il nuovo trailer di The Lost Bus, il film ispirato ad uno degli incendi più devastanti accaduti negli USA.

Il nuovo trailer arriva in concomitanza con la presentazione del film avvenuta durante l’ultima edizione del Toronto International Film Festival, dove ha ottenuto ottime recensioni, ed è stato salutato come “un classico istantaneo” e una “celebrazione del semplice eroismo, della comunità e del superamento delle avversità” che “ti tiene con il fiato sospeso e con il cuore in gola.”

Guardate qui il trailer di The Lost Bus

La trama di The Lost Bus

Il film The Lost Bus nasce da una sceneggiatura ispirata alla vera storia di uno dei più drammatici incendi boschivi avvenuti negli Stati Uniti d’America. Al centro della trama le eroiche azioni di uno sbandato autista di scuola bus (il premio Oscar® Matthew McConaughey) e di un’insegnante affettuosa (America Ferrera, vincitrice di Emmy, SAG e Golden Globe). I due improbabili eroi lottarono per salvare 22 bambini in un inferno di fiamme.

Scritto da Paul Greengrass e Brad Ingelsby, che sono anche produttori esecutivi, il film è prodotto da Gregory Goodman, Jason Blum per Blumhouse Productions, Jamie Lee Curtis per Comet Pictures ed è basato sul libro “Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire” di Lizzie Johnson, anche lei produttrice esecutiva come pure Amy Lord. Oltre a McConaughey e Ferrera, il cast include anche Yul Vazquez, Ashlie Atkinson e Spencer Watson.

Informazioni su Apple TV+

