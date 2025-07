Eagle Pictures ha svelato il trailer italiano di The Life of Chuck, il film con Tom Hiddleston ispirato al romanzo di Stephen King.

Il nuovo film diretto da Mike Flanagan (uno che con Stephen King e con l’horror ci va a nozze) è da molti considerato uno degli eventi cinematografici di questo 2025, ed è per questo che oggi siamo lieti di mostrarvi anche sulle nostre pagine il trailer ufficiale nella versione italiana. The Life of Chuck arriverà nelle nostre sale a partire dal 18 settembre 2025 dopo aver ottenuto una serie impressionante di critiche entusiastiche, la maggior parte provenienti dal Toronto International Film Festival, dove ha vinto l’ambito premio del pubblico.

The Life of Chuck | Altre informazioni sul film

Oltre a Tom Hiddleston che veste i panni del protagonista (Chuck), il cast comprende anche nomi di grande grido quali Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan, Matthew Lillard, Mia Sara, Carl Lumbly, la moglie di Flanagan, Nick Offerman, Kate Siegel, Benjamin Pajak, Jacob Tremblay, Mark Hamill e Heather Langenkamp. Mike Flanagan ha scritto e diretto.

La sinossi del film: Dalla penna di Stephen King e dal cuore Mike Flanagan, The Life of Chuck è un emozionante inno alla vita. Tre atti, tre frammenti apparentemente scollegati che, messi insieme, compongono il ritratto intimo e sorprendente di Charles Krantz, un uomo qualunque al centro di qualcosa di straordinario. Il film ci invita a guardare dentro e attorno a noi, per riscoprire ciò che conta davvero: il tempo, l’amore, la memoria, la bellezza che si nasconde nel quotidiano. Un racconto visionario e profondamente umano, che sfida le regole del genere per restituirci un’unica, semplice verità: ogni vita è un miracolo.