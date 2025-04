NEON ha da poco diffuso in rete il nuovo trailer di The Life of Chuck, il film ispirato al romanzo firmato da Stephen King.

Partiamo dal presupposto che il romanzo The Life of Chuck non è assolutamente un racconto horror, strano a dirlo se parliamo del maestro Stephen King, ma il racconto dei grandi interrogativi della vita e della bellezza della connessione, della comunità e dell’apprezzamento dei piccoli momenti trascorsi insieme. Detto questo, il nuovo film di Mike Flanagan si presenta come uno dei film più attesi dell’anno, non fosse altro per le critiche entusiastiche provenienti dal Toronto International Film Festival, dove lo ricordiamo il film ha vinto il premio del pubblico.

The Life of Chuck offre al pubblico uno sguardo da esterno alla vita di Chuck nel corso dell’intera sua esistenza, divisa per l’occasione in tre capitoli. Il film uscirà nelle sale USA il 6 giugno 2025.

Oltre a Tom Hiddleston che veste i panni del protagonista (Chuck), il cast comprende anche nomi di grande grido quali Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan, Matthew Lillard, Mia Sara, Carl Lumbly, la moglie di Flanagan, Nick Offerman, Kate Siegel, Benjamin Pajak, Jacob Tremblay, Mark Hamill e Heather Langenkamp.

