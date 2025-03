The Legend of Zelda | Sony distribuirà il film nel 2027

Un sogno per molti gamers diventa realtà: Sony Pictures ha fissato la data d’uscita per il film in live action di The Legend of Zelda, celebre franchise videoludico.

Annunciato in sordina nel novembre 2023, il tanto agognato film in live action ha finalmente ottenuto il via libera da parte di Sony, ma c’è di più perché lo studios ha fissato la data d’uscita al 26 marzo 2027, ed ingaggiato Wes Ball (Il Regno del Pianeta delle Scimmie) come regista. Il film vedrà la Nintendo in cabina di produzione, così come Avi Arad con la sua Arad Productions, Inc. Inoltre, il direttore rappresentante di Nintendo “Shigeru Miyamoto” è anche lui impegnato come produttore.

Ulteriori dettagli saranno chiaramente rivelati più avanti nel tempo.

Il videogame The Legend of Zelda debuttato nel 1986, divenendo in breve tempo uno dei giochi più amati di sempre. Il gioco permetteva al giocatore di controllare Link, giovane eroe del regno di Hyrule che deve salvare la principessa Zelda dal perfido Ganon, il re del male. L’obiettivo di quest’ultimo è impadronirsi della Triforza, una reliquia molto potente che contiene l’essenza delle dee Din, Nayru e Farore. Il capitolo più recente della serie, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, è uscito nel 2023 per la console Nintendo Switch.

