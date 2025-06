Il film ispirato al celebre videogame The Legend of Zelda ha ottenuto una nuova data d’uscita.

Nel mese di marzo Sony Pictures ha svelato i piani di sviluppo del film ispirato al celebre titolo Nintendo, e con essi anche la data di d’uscita nelle sale (26 marzo 2027). Bene, a distanza di qualche mese, lo studios ha annunciato di aver spostato il film ad uno slot più estivo, ovvero il 7 maggio 2027.

Shigeru Miyamoto di Nintendo ha scritto sui social media: “Sono Miyamoto. Per motivi di produzione, stiamo posticipando la data di uscita del film live-action di The Legend of Zelda al 7 maggio 2027. Sarà di qualche settimana in ritardo rispetto alla data di uscita inizialmente annunciata e ci prenderemo il tempo necessario per rendere il film all’altezza“.

The Legend of Zelda esordirà al cinema nello stesso mese di “Star Wars: Starfighter“, uno dei prossimi film dell’universo Guerre Stellari, che vedrà Ryan Gosling e Mia Goth impegnati nel cast, e Shawn Levy come regista.

The Legend of Zelda | Brevi sul Gioco targato Nintendo

Il videogame The Legend of Zelda debuttato nel 1986, divenendo in breve tempo uno dei giochi più amati di sempre. Il gioco permetteva al giocatore di controllare Link, giovane eroe del regno di Hyrule che deve salvare la principessa Zelda dal perfido Ganon, il re del male. L’obiettivo di quest’ultimo è impadronirsi della Triforza, una reliquia molto potente che contiene l’essenza delle dee Din, Nayru e Farore. Il capitolo più recente della serie, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, è uscito nel 2023 per la console Nintendo Switch.