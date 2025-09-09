A distanza di 10 anni dall’uscita nelle sale, l’action fantasy The Last Witch Hunter avrà un sequel.

Indicato tra i peggiori film di genere dell’ultimo decennio, The Last Witch Hunter si è comunque portato a casa un incasso Worldwide di quasi 150 milioni, a tal proposito Lionsgate pare sia pronta a realizzare un sequel nel prossimo futuro. La notizia è stata confermata da Variety.

Secondo la fonte, infatti, Vin Diesel tornerà nei panni dell’immortale cacciatore di streghe, così come il 92enne Michael Caine (ritirano dalle scene dal 2023) tornerà nel ruolo di Dolan 36°. Nessun altro dettaglio sulla trama è stato rivelato al momento.

Come anticipato, The Last Witch Hunter è stato distrutto dalla critica al momento della sua uscita al cinema nel 2015. Su Rotten Tomatoes, di fatto, il punteggio medio della critica è stato di 18%, con il pubblico che ha offerto un punteggio medio di 44%.

Alcune informazioni sul film The Last Witch Hunter

The Last Witch Hunter (2015) è un film d’azione e fantasy con Vin Diesel nei panni di Kaulder, un cacciatore di streghe immortale. Ambientato in un mondo dove le streghe vivono nascoste tra gli umani, Kaulder combatte per proteggere l’umanità da una nuova minaccia: il ritorno della Regina delle Streghe. Alleandosi con la giovane strega Chloe (Rose Leslie), affronta battaglie spettacolari e oscuri segreti. Con un cast che include Elijah Wood e Michael Caine, il film offre effetti visivi mozzafiato e un’atmosfera gotica. Il film è stato diretto da Breck Eisner.

