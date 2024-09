The Last of Us: il teaser trailer della seconda stagione

HBO ha da poco diffuso il teaser trailer relativo alla seconda stagione di The Last of Us, la serie tv ispirata al celebre videogame.

La prima stagione della serie tv HBO ha ottenuto il plauso della critica, ma anche il grande supporto del pubblico (è la prima stagione di una serie tv più vista di sempre sulla piattaforma). Inoltre, la precedente tornata episodica ha ottenuto ben 8 nomination agli Emmy Awards. Il rilascio del teaser trailer oggi coincide (non si tratta di una scelta casuale) con l’annuale “The Last of Us Day“, giorno in cui si celebra la fortunata saga videoludica firmata Naughty Dog.

Con il lancio del teaser trailer (lo trovate qui di seguito), HBO ha anche diffuso la trama ufficiale della seconda stagione, che conferma il salto temporale rispetto alla prima stagione:

“Dopo cinque anni di pace in seguito agli eventi della prima stagione, il passato collettivo di Joel ed Ellie li raggiunge, trascinandoli in un conflitto tra loro e in un mondo ancora più pericoloso e imprevedibile di quello che si sono lasciati alle spalle.”

La seconda stagione di The Last of Us sarà rilasciata nel corso del 2025.

The Last of US e le note di produzione

The Last of Us è stato sviluppato da Craig Mazin (Chernobyl) in collaborazione con il creatore del gioco Neil Druckmann e la produttrice esecutiva Carolyn Strauss (Game of Thrones). Invece Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games e Naughty Dog si occupano dell’aspetto produttivo. L’episodio pilota è stato diretto da Kantemir Balagov, mentre tra i registi figurano anche Jasmila Žbanić e Ali Abbasi.

I registi della seconda stagione sono Mark Mylod (Game of Thrones, Shameless, Succession), Nina Lopez-Corrado (Supernatural, Agents of S.H.I.E.L.D., Perry Mason), Stephen Williams (Lost, Westworld, Watchmen), Peter Hoar (Daredevil, Altered Carbon, The Umbrella Academy) e gli stessi Craig Mazin e Neil Druckman, creatori della serie.

NEL CAST Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Nico Parker, Jeffrey Pierce, Murray Bartlett, Con O’Neill, Anna Torv, Natasha Mumba, Troy Baker, Ashley Johnson, Rutina Wesley, Kaitlyn Dever, Young Mazino, Isabela Merced, Catherine O’Hara, Danny Ramirez, Ariela Barer, Tati Gabrielle e Spencer Lord, Jeffrey Wright.

TRAMA SERIE: Basata sull’omonimo videogioco acclamato dalla critica sviluppato da Naughty Dog in esclusiva per le piattaforme PlayStation®, The Last Of Us sarà disponibile in tutti i territori in cui Sky è presente, compresi Regno Unito e Irlanda, Italia, Germania, Austria e Svizzera. La storia di The Last Of Us si svolge vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, uno scaltro sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all’apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l’uno dall’altra per sopravvivere.

