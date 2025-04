The Last of Us | HBO ha confermato la Stagione 3

Mancano pochi giorni all’esordio su HBO dei nuovi episodi, ma intanto The Last of Us è certo che tornerà con la Stagione 3.

L’emittente HBO ha fatto sapere poche ore fa che lo show di successo The Last of Us ha ottenuto il via libera per una terza stagione. L’annuncio è arrivato a pochi giorni dall’esordio dei nuovi episodi, ed a seguito dei primi commenti della critica che, nel peggiore delle ipotesi, ha definito la Stagione 2 “assolutamente avvincente“.

“Abbiamo affrontato la seconda stagione con l’obiettivo di creare qualcosa di cui poter essere orgogliosi“, ha dichiarato il co-creatore e showrunner Craig Mazin al the Hollywood Reporter. “Il risultato finale ha superato anche i nostri obiettivi più ambiziosi, grazie alla nostra continua collaborazione con HBO e al lavoro impeccabile del nostro cast e della nostra troupe senza pari. Non vediamo l’ora di continuare la storia di The Last of Us con la terza stagione.”

Il co-creatore Neil Druckmann ha aggiunto: “Vedere The Last of Us realizzato in modo così splendido e fedele è stato un momento memorabile della mia carriera, e sono grato per l’entusiastico e travolgente supporto dei fan. Gran parte di questo successo è dovuto al mio complice, Craig Mazin, alla nostra partnership con HBO e al nostro team di PlayStation Productions. A nome di tutta la Naughty Dog, del cast e della troupe, grazie di cuore per averci concesso questa opportunità. Siamo entusiasti di offrirvi altro di The Last of Us.”

La Stagione 2 di The Last of Us sarà trasmessa in Italia grazie a Sky a partire dal 14 aprile, il giorno dopo il lancio su HBO.

The Last of Us | La Seconda Stagione

The Last of Us è stato sviluppato da Craig Mazin (Chernobyl) in collaborazione con il creatore del gioco Neil Druckmann e la produttrice esecutiva Carolyn Strauss (Game of Thrones). Invece Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games e Naughty Dog si occupano dell’aspetto produttivo. L’episodio pilota è stato diretto da Kantemir Balagov, mentre tra i registi figurano anche Jasmila Žbanić e Ali Abbasi.

I registi della seconda stagione sono Mark Mylod (Game of Thrones, Shameless, Succession), Nina Lopez-Corrado (Supernatural, Agents of S.H.I.E.L.D., Perry Mason), Stephen Williams (Lost, Westworld, Watchmen), Peter Hoar (Daredevil, Altered Carbon, The Umbrella Academy) e gli stessi Craig Mazin e Neil Druckman, creatori della serie.

NEL CAST Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Kaitlyn Dever, Merle Dandridge, Nico Parker, Jeffrey Pierce, Murray Bartlett, Con O’Neill, Anna Torv, Natasha Mumba, Troy Baker, Ashley Johnson, Rutina Wesley, Kaitlyn Dever, Young Mazino, Isabela Merced, Catherine O’Hara, Danny Ramirez, Ariela Barer, Tati Gabrielle e Spencer Lord, Jeffrey Wright.

Trama Seconda Stagione: Cinque anni dopo gli eventi della prima stagione, Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) si ritrovano coinvolti in un conflitto tra loro e in un mondo ancora più pericoloso e imprevedibile di quello che si sono lasciati alle spalle.