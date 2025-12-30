Conflitti di agenda costringono HBO a cambiare interprete per un personaggio chiave della stagione 2.

Danny Ramirez non riprenderà il ruolo di Manny Alvarez nella terza stagione di The Last of Us su HBO. (Fonte: Deadline). L’attore, che aveva debuttato nella stagione 2 al fianco di Kaitlyn Dever (Abby), ha dovuto abbandonare il progetto per conflitti di agenda (probabilmente legati ai suoi impegni nell’MCU, dove interpreterà Joaquin Torres/Falcon in Avengers: Doomsday e forse Secret Wars).

Il personaggio di Manny – soldato leale dei Washington Liberation Front, amico di Abby con un outlook solare che nasconde vecchie ferite – subirà pertanto un re-casting. La ricerca per il nuovo interprete è già in corso.

Ramirez era apparso in quattro episodi della stagione 2, contribuendo alla storyline di Abby e alla vendetta contro Joel. La stagione 3 continuerà l’adattamento del videogame “The Last of Us Part II“, con un focus maggiore su Abby e il suo gruppo. La serie, rinnovata per una terza stagione prima ancora della messa in onda della seconda, è attualmente in pre-produzione. Le riprese dovrebbero iniziare nel 2026.

The Last of Us | La Seconda Stagione

The Last of Us è stato sviluppato da Craig Mazin (Chernobyl) in collaborazione con il creatore del gioco Neil Druckmann e la produttrice esecutiva Carolyn Strauss (Game of Thrones). Invece Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games e Naughty Dog si occupano dell’aspetto produttivo. L’episodio pilota è stato diretto da Kantemir Balagov, mentre tra i registi figurano anche Jasmila Žbanić e Ali Abbasi.

I registi della seconda stagione sono Mark Mylod (Game of Thrones, Shameless, Succession), Nina Lopez-Corrado (Supernatural, Agents of S.H.I.E.L.D., Perry Mason), Stephen Williams (Lost, Westworld, Watchmen), Peter Hoar (Daredevil, Altered Carbon, The Umbrella Academy) e gli stessi Craig Mazin e Neil Druckman, creatori della serie.

NEL CAST Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Kaitlyn Dever, Merle Dandridge, Nico Parker, Jeffrey Pierce, Murray Bartlett, Con O’Neill, Anna Torv, Natasha Mumba, Troy Baker, Ashley Johnson, Rutina Wesley, Kaitlyn Dever, Young Mazino, Isabela Merced, Catherine O’Hara, Danny Ramirez, Ariela Barer, Tati Gabrielle e Spencer Lord, Jeffrey Wright.

Trama Seconda Stagione: Cinque anni dopo gli eventi della prima stagione, Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) si ritrovano coinvolti in un conflitto tra loro e in un mondo ancora più pericoloso e imprevedibile di quello che si sono lasciati alle spalle.