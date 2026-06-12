L’universo post-apocalittico più amato del piccolo schermo si arricchisce di un tassello fondamentale e del tutto inaspettato: l’attore candidato a due premi Emmy Peter Sarsgaard (Dopesick, Presumed Innocent) è ufficialmente entrato a far parte del cast della terza stagione di The Last of Us.

Come rivelato in esclusiva da Deadline, Sarsgaard interpreterà un ruolo ricorrente di cruciale importanza: Amon, uno dei carismatici leader della spietata fazione dei Serafiti. La vera bomba per i fan della saga è che si tratta di un personaggio completamente inedito, non presente nel pluripremiato videogioco originale di Naughty Dog, una mossa che conferma la volontà della produzione di espandere e approfondire la lore televisiva oltre i confini del materiale d’origine in vista di quello che si preannuncia come il capitolo finale dello show, previsto per il 2027.

La notizia del casting arriva in concomitanza con una pianificata e curiosa pausa sul set di Vancouver, legata a dinamiche logistiche che stanno condizionando l’intera macchina dell’intrattenimento globale.

The Last of Us 3: la pausa per i Mondiali e l’evoluzione dei film e serie tv ad Hollywood

La temporanea interruzione delle riprese (della durata di circa un mese) coincide infatti con l’inizio della Coppa del Mondo FIFA, che vede Vancouver tra le città ospitanti.

Sotto la guida solitaria di Craig Mazin, rimasto l’unico showrunner per questa terza stagione (affiancato sempre dal co-creatore Neil Druckmann), i nuovi episodi si focalizzeranno in modo particolare sulla complessa evoluzione narrativa di Abby Anderson (Kaitlyn Dever), personaggio in cui il culto religioso e militarizzato dei Serafiti gioca un ruolo assolutamente predominante. Nessun altro dettaglio sulla trama è stato al momento rivelato.

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