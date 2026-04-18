L’universo post-apocalittico di HBO continua a espandersi con nuovi, fondamentali ingressi. Come confermato da Deadline, Li Jun Li è ufficialmente entrata a far parte del cast della terza stagione di The Last of Us. L’attrice, reduce dal grande successo nel film premio Oscar Sinners di Ryan Coogler, interpreterà Mirium, un membro dei Serafiti e madre dei fratelli Yara (Michelle Mao) e Lev (Kyriana Kratter).

La terza stagione della serie si preannuncia come un capitolo cruciale: dopo una seconda stagione focalizzata sulle conseguenze delle scelte di Joel ed Ellie, i nuovi episodi adatteranno la seconda metà del videogioco The Last of Us Part II. Il focus narrativo si sposterà con decisione sulla storia di Abby, interpretata da Kaitlyn Dever, esplorando le dinamiche interne alla brutale setta dei Serafiti (o “Iene”) e il conflitto religioso e territoriale che lacera Seattle.

Craig Mazin e Neil Druckmann: il futuro della saga tra HBO e gaming

Per questo terzo atto, la produzione vedrà un cambiamento dietro le quinte: Craig Mazin agirà come unico showrunner, pur continuando la stretta collaborazione con il creatore del gioco Neil Druckmann. La serie, che ha ridefinito gli standard degli adattamenti videoludici, promette di mantenere intatta la carica emotiva e la violenza viscerale che hanno reso celebre il materiale originale di Naughty Dog.

L’annuncio di Li Jun Li arriva in un momento d’oro per l’attrice, che vedremo prossimamente anche accanto a Nicolas Cage nella serie live-action Spider-Noir, in arrivo il 27 maggio su Prime Video.

Questo nuovo tassello nel cast di The Last of Us si aggiunge alla lunga lista di novità presentate durante l’ultima settimana, dal trailer finale di The Mandalorian & Grogu all’annuncio del film di Call of Duty, confermando il 2026 come l’anno definitivo per il crossover tra cinema, serie tv e videogames.

Adattamenti Videoludici: Dal Joystick alla Sala

Per restare aggiornato sulle riprese della terza stagione, consultare le biografie del cast e scoprire tutti i dettagli sulle differenze tra serie e gioco, visita il nostro HUB dedicato:

Film/Serie da Videogames: News quotidiane, casting, analisi delle trame e approfondimenti tecnici su tutte le produzioni tratte dai più grandi successi videoludici.