Immaginate di svegliarvi una mattina, pronti a iniziare la solita routine, e scoprire che ogni singola via d’uscita della vostra abitazione è stata misteriosamente sigillata dall’esterno. Netflix ha rilasciato il primo attesissimo trailer di The Last House, il survival thriller fantascientifico precedentemente noto con il titolo di lavorazione 11817.

Diretto da Louis Leterrier, regista poliedrico già dietro la macchina da presa di Fast X e di successi della piattaforma come Lupin, il film farà il suo debutto in streaming globale il prossimo 7 agosto 2026. Le prime sequenze svelano un incubo domestico ad altissima tensione claustrofobica che promette di ridefinire il concetto stesso di luogo sicuro.

La trama ruota attorno a una comune famiglia di quattro persone che si ritrova improvvisamente prigioniera tra le proprie mura domestiche, senza finestre o porte apribili. Il panico iniziale si trasforma in una logorante lotta per la sopravvivenza quando i giorni diventano settimane e poi anni: le risorse iniziano a scarseggiare drasticamente, costringendo il nucleo familiare a collaborare per resistere sia alla fame che a un’oscura e letale presenza che incombe fuori dall’edificio. Un isolamento che, come suggeriscono le immagini, non riguarda solo loro, ma l’intero quartiere, assumendo rapidamente i connotati di una vera e propria apocalisse globale.

Greta Lee e Wagner Moura prigionieri in un thriller che sfida il tempo

La scelta di Leterrier di puntare su una narrazione dilatata nel tempo e su effetti prevalentemente pratici – con la casa che invecchia e si deteriora insieme ai suoi abitanti – si presenta senza dubbio come un evento imperdibile per gli appassionati di genere. La sceneggiatura è firmata da Matthew Robinson, già apprezzato per il bilanciamento di avventura e tensione in Love and Monsters.

La candidata agli Emmy Greta Lee, reduce dal grande successo di Past Lives ma anche da Tron: Ares, interpreta la madre Ann, una donna determinata a proteggere i propri figli a ogni costo all’interno di questa prigione domestica. Al suo fianco troviamo il candidato all’Oscar Wagner Moura, attore acclamato dalla critica internazionale per la sua recente prova ne L’agente segreto, che veste i panni del padre Jason, il primo a rendersi conto dell’anomalia mentre fuori imperversa la pioggia. Il cast di supporto che compone il microcosmo di questa trappola include i giovani talenti Riley Chung, vista recentemente in Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, ed Emma Ho, che interpretano i due figli della coppia, affiancati da Noah Alexander Sosnowski e Gabriel Barbosa.

Per scoprire tutte le notivà in arrivo sulla celebre piattaforma vi consigliamo la nostra rubrica dedicata a Netflix.

A looming threat keeps a family sealed inside their home with no way out. How long can they survive?



Greta Lee and Wagner Moura star in THE LAST HOUSE. Directed by Louis Leterrier. Premiering August 7. pic.twitter.com/cpObBQaZmg — Netflix (@netflix) June 15, 2026