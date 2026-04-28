Netflix ha ufficialmente inserito nel proprio calendario estivo uno dei titoli sci-fi più attesi della stagione.

Il film di Louis Leterrier, precedentemente noto con il titolo di lavorazione 11817, si intitola ora ufficialmente The Last House e farà il suo debutto sulla piattaforma il prossimo 7 agosto 2026.

Insieme all’annuncio della data, sono state rilasciate le prime immagini ufficiali che mostrano i protagonisti, la candidata agli Emmy Greta Lee (The Morning Show) e il candidato all’Oscar Wagner Moura, immersi in un’atmosfera di palpabile tensione claustrofobica (le trovate nel tweet ufficiale in fondo).

Scritto da Matthew Robinson (Love and Monsters), il film segue le vicende di una famiglia di quattro persone che si ritrova improvvisamente prigioniera all’interno della propria abitazione. Con le risorse che scarseggiano e un’oscura presenza che impedisce ogni via d’uscita, i protagonisti dovranno affrontare una minaccia invisibile ma letale.

Greta Lee and Wagner Moura star in THE LAST HOUSE. Directed by Louis Leterrier.



A family suddenly sealed inside their home with no way out must work together to survive against dwindling resources and the mysterious, looming threat keeping them trapped.



Premiering August 7. pic.twitter.com/nhzBy47CaW — Netflix (@netflix) April 28, 2026

The Last House: il cast e la visione di Louis Leterrier su Netflix

Il cast di The Last House è completato da giovani talenti come Riley Chung (Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente) ed Emma Ho. Per Greta Lee, il progetto consolida un periodo d’oro che l’ha vista protagonista in Tron: Ares e nel prossimo Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. La produzione è affidata a Chernin Entertainment e 3 Arts Entertainment.

Moura, reduce dal grande successo di critica ottenuto con L’agente segreto, ora in arrivo su Rakuten TV, torna a collaborare con il regista di Fast X per un thriller che promette di mescolare dramma psicologico e fantascienza pura.

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