The King’s Man rinviato nei primi mesi del 2021

La Disney ha scelto di procedere al rinvio dell’uscita Usa di The King’s Man – Le Origini, atteso prequel della saga diretta da Matthew Vaughn.

Atteso all’esame del pubblico Usa per il 18 settembre, The King’s Man – Le Origini è stato spostato al prossimo anno, e più precisamente nel weekend che si apre con il giorno 26 febbraio. La notizia è stata confermata dal noto giornalista Borys Kit.

La scelta è ovviamente legata alla situazione negli Usa, dove il lockdown produce ancora tanti cinema chiusi, in particolar modo a New York ed in California, due mercati fondamentali. La Disney ha comunque scelto di “rischiare” nel prossimo weekend con il lancio “nelle sale già aperte” di The New Mutants, il cinecomic Marvel.

The King’s Man – Le Origini

: La pellicola racconta di un gruppo nutrito dei peggiori tiranni della storia e di criminali che si riuniscono per organizzare una guerra di proporzioni mondiali, che annienti milioni di persone. Un uomo dovrà correre contro il tempo per fermarli. The King’s Man – Le Origini è il racconto delle origini dell’agenzia di intelligence indipendente che tutti conosciamo con il nome di Kingsman. DISTRIBUZIONE: Dal 26 febbraio 2021 nelle sale Usa. In Italia dal 17 settembre.