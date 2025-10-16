L’attore Jim Carrey ed il regista Colin Trevorrow sono in lizza per l’adattamento live action del classico dell’animazione The Jetsons.

Da noi noti anche come “I Pronipoti“, la serie animata The Jetsons potrebbe finalmente trovata la via per il grande schermo. Secondo un articolo di Variety, infatti, pare che Warner Bros. Pictures svilupperà un adattamento live action, con Jim Carrey come protagonista e Colin Trevorrow in cabina di regia.

Trevorrow, che viene dalla regia di Jurassic World – Il Dominio, dirigerà il film su una sceneggiatura firmata da Joe Epstein, entrambi ad oggi ancora dati in trattativa per il ruolo. Jim Carrey, come anticipato, farà parte del cast nel ruolo, presumibilmente, di George Jetson, il capofamiglia dei “Pronipoti”. Da Warner Bros. Pictures non sono arrivate al momento conferme a riguardo.

Hollywood prova da tempo a portare The Jetson al cinema, ma fino ad oggi nessun progetto, per quanto valido, è riuscito ad andare fino in fondo. L’ultimo lungometraggio animato è stato realizzato nel 1990. La serie animata è datata 1962, per poi essere ripresa più volte negli anni settanta e ottanta. Come noto, la trama della serie animata “I Pronipoti” ruota attorno a George e Jane Jetson, ai loro figli Judy ed Elroy e al cane Astro. La famiglia vive nella città spaziale Orbit City utilizzando innovazioni all’epoca considerate incredibilmente futuristiche, come le videochiamate, i robot domestici e auto volanti.