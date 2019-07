Arrivano novità interessantissime sull’atteso spin-off del celebre cult Il Grande Lebowski.

Intitolato inizialmente Going Places, il film ora ha preso il titolo di The Jesus Rolls, con un uscita prevista per l’inizio del prossimo anno. Come noto, la regia è da tempo affidata John Turturro, tra l’altro protagonista della pellicola.

The Jesus Rolls ha affrontato nel tempo molti problemi produttivi che hanno reso difficile il suo sviluppo, con le riprese tra l’altro iniziate a singhiozzo circa 4 anni fa. Nel cast, oltre a Turturro nel celebre ruolo di Jesus Quintana, ci sarà spazio per Bobby Cannavale, Audrey Tautou e Susan Sarandon.

Screen Media ha inoltre rilasciato la prima foto ufficiale del film.