I festival cinematografici italiani continuano a "conquistare" in anteprima titoli dal richiamo molto potente: The Irishman, il nuovo film di Martin Scorsese, sarà infatti presentato alla Festa del Cinema di Roma 2019.

A dare l'annuncio il direttore artistico Antonio Monda e Laura Delli Colli, presidente della Fondazione Cinema per Roma. Proprio il direttore artistico si è così espresso:

La partecipazione alla Festa del Cinema di Roma di The Irishman rappresenta un grandissimo onore per me e per tutti coloro che lavorano alla Festa. È il film più atteso dell'anno e con un cast eccezionale: il fatto che questo gigante del cinema abbia scelto Roma segna ulteriormente quanto sia cresciuta la Festa in questi ultimi anni.