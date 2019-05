Non sappiamo ancora se il franchise noto come Dark Universe sia ancora vivo, ma di certo The Invisible Man approderà al cinema.

Bloody Disgusting ha confermato che il film che porterà sul grande schermo il mistero dell’Uomo Invisibile ha ottenuto una data di rilascio nel 2020. La data precisa di uscita nelle sale è prevista per il 13 marzo 2020.

Come noto da precedenti aggiornamenti, la Blumhouse Productions di James Blum sembra aver messo le mani sui resti del Dark Universe, e più in particolare sul film noto come The Invisibile Man. L’adattamento sarà diretto da Leigh Whannell, sua sarà anche la sceneggiatura, e le riprese inizieranno nel corso di questa estate.

Al momento del cast fanno parte Elisabeth Moss e Storm Reid. Il nome di Johnny Depp non è più accostato alla produzione, così come lo è stato nel periodo in cui era stato lanciato il franchise noto come Dark Universe.

Queste sono le informazioni precedenti riguardo il Dark Universe:

Il Dark Universe è partito con Dracula Untold, ed è proseguito con La Mummia nel 2017. Per il prossimo futuro sono stati messi in produzione altri film, ossia L’Uomo Invisibile, La Moglie di Frankenstein, Il Mostro della Laguna, Wolfman e tanti altri, l’obiettivo finale sarà poi realizzare un crossover in pieno stile Avengers.

