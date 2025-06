MGM+ ha svelato il trailer di The Institute, la serie ispirata al romanzo omonimo firmato da Stephen King.

La nuova serie in arrivo su MGM+ si è mostrata quest’oggi con un primo trailer molto interessante che sembra miscelare le ambientazioni dark di X-Men: The New Mutants e la narrativa giovanile presente nella serie di successo Stranger Things, il tutto ispirandosi ad un racconto di Stephen King, da molti considerato una sorta di prequel di “Firestarter”.

La serie TV di otto episodi mette al centro della trama un misterioso istituto che sfrutta le abilità telecinetiche e telepatiche presenti in alcuni ragazzini per sperimentazioni, talvolta dolorose. The Institute seguirà in particolare il giovane paziente Luke (Joe Freeman) che, dopo essere stato rapito e portato in questo istituto, si ritrova suo malgrado di una lotta contro il tempo per opporre resistenza ai dolorosi esperimenti presieduti da una misteriosa dottoressa (Mary-Louise Parker). La trama, inoltre, sembra seguire un poliziotto (Ben Barnes) e le sue indagini sui rapimenti dei suddetti ragazzini.

Il cast di The Institute conta anche la presenza di Simone Miller, Jason Diaz, Brendan Beiser, Fionn Laird, Birva Pandya, Jordan Alexander, Viggo Hanvelt, Mary Walsh, Robert Joy, Julian Richings, Jane Luk e Dan Beirne.

The Institute arriverà su MGM+ il 13 luglio 2025.