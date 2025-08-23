The Institute | MGM+ ha annunciato la seconda stagione

La serie ispirata al romanzo di Stephen King dal titolo The Institute tornerà su MGM+ con una seconda stagione.

La prima stagione è approdata su MGM+ nel mese di luglio, ed ha raccolto critiche positive ed un record importante, ovvero la premiere più vista di sempre sulla piattaforma. Il rinnovo per una seconda stagione era pertanto una pura formalità. La nuova stagione conterà ancora una volta su 8 episodi, il casting verrà annunciato in secondo momento.

“Siamo stati così gratificati dalla risposta alla nostra prima stagione, che è una testimonianza della dedizione del nostro fantastico cast e della nostra troupe. Siamo entusiasti che Michael Wright e tutti alla MGM ci abbiano permesso di continuare la storia potente e attuale di Stephen. Fin dall’inizio di questo progetto, abbiamo pensato che ci sarebbe stata molta più storia da raccontare, mentre i nostri brillanti personaggi continuano a navigare attraverso i pericoli del mondo che si trovano ad affrontare“, hanno detto a Deadline il produttore esecutivo, Jack Bender e lo sceneggiatore e produttore esecutivo Benjamin Cavell.

“The Institute ha entusiasmato il pubblico con la sua narrazione distintiva e le sue interpretazioni eccezionali, che hanno saputo portare sullo schermo la voce unica di Stephen King“, ha dichiarato Michael Wright, responsabile di MGM+. “Siamo felicissimi di poter continuare e ampliare questo viaggio agghiacciante e di immergerci ancora più a fondo nei segreti dell’Istituto nella seconda stagione“.

Qual è la trama della serie TV “The Institute”?

La trama di The Institute (qui il trailer) racconta di un misterioso istituto che sfrutta le abilità telecinetiche e telepatiche presenti in alcuni ragazzini per sperimentazioni, talvolta dolorose. The Institute segue in particolare il giovane paziente Luke (Joe Freeman) che, dopo essere stato rapito e portato in questo istituto, si ritrova suo malgrado di una lotta contro il tempo per opporre resistenza ai dolorosi esperimenti presieduti da una misteriosa dottoressa (Mary-Louise Parker). La trama, inoltre, sembra seguire un poliziotto (Ben Barnes) e le sue indagini sui rapimenti dei suddetti ragazzini.

Qual è il cast di The Institute?

Il cast di The Institute conta anche la presenza di Simone Miller, Jason Diaz, Brendan Beiser, Fionn Laird, Birva Pandya, Jordan Alexander, Viggo Hanvelt, Mary Walsh, Robert Joy, Julian Richings, Jane Luk e Dan Beirne.