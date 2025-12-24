Tommy Shelby torna in Peaky Blinders: The Immortal Man, un capitolo esplosivo ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale.

Netflix Italia ha rilasciato il trailer ufficiale di Peaky Blinders: The Immortal Man, il film sequel della saga creata da Steven Knight e diretto da Tom Harper (Wild Rose, Heart of Stone). Il teaser mostra Cillian Murphy di nuovo nei panni di Tommy Shelby, in esilio ma richiamato dal caos della guerra. Birmingham 1940, esplosioni, tensioni familiari e un Tommy che deve affrontare i suoi demoni: “Il paese è in guerra, e lo sono anche i nostri Peaky Blinders”, come ha detto Knight. Il trailer è carico di atmosfera gritty, violenza e quel swagger inconfondibile della gang.

Peaky Blinders: The Immortal Man uscirà in cinema selezionati il 6 marzo 2026 e in streaming su Netflix il 20 marzo 2026.

Peaky Blinders: The Immortal Man | Il Trailer

Cosa sappiamo del film Peaky Blinders: The Immortal Man

Il film nasce da un’idea di Steven Knight, il creatore della serie tv omonima, per dare una conclusione epica ad uno degli show televisivi più seguiti e premiati della storia hollywoodiana. La serie tv Peaky Blinders si è chiusa con la sesta stagione, andata in onda dal 27 febbraio 2024

Peaky Blinders: The Immortal Man è stato ufficializzato da Netflix all’inizio del mese di giugno. La trama del film è al momento tenuta al segreto, ma il creatore della serie tv “Steven Knight” ha riferito che la collocazione temporale riguarderà la Seconda Guerra Mondiale, e che il film sarà una sorta di continuazione della serie tv.

Steven Knight, da creatore della serie, ha firmato la sceneggiatura, mentre Tom Harper (regista della prima stagione) dirigerà. Il premio Oscar Cillian Murphy, prossimo a far parte della nuova trilogia “28 Anni Dopo”, tornerà a vestire nel film i panni del gangster Thomas Shelby. Al cast storico della serie tv si sono aggiunti al momento Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth, Stephen Graham. Nel cast figurano anche Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck e Jay Lycurgo.