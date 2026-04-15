La Terra di Mezzo si prepara a riaccogliere i suoi eroi, ma con un volto nuovo per uno dei personaggi più iconici della letteratura fantasy. Durante la presentazione di Warner Bros. al CinemaCon di Las Vegas, sono stati annunciati importanti aggiornamenti sul cast di The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. La notizia più clamorosa (confermata via Deadline) riguarda il ruolo di Aragorn (conosciuto in questa fase della storia come Grampasso): a vestire i panni che furono di Viggo Mortensen sarà Jamie Dornan.

Il film, diretto da Andy Serkis (che tornerà anche a interpretare Gollum tramite motion capture), si posiziona cronologicamente tra gli eventi de Lo Hobbit e quelli de La Compagnia dell’Anello. La trama seguirà la pericolosa missione di Aragorn per catturare Gollum prima che la creatura possa rivelare la posizione dell’Unico Anello alle forze di Sauron. Il progetto vanta una sceneggiatura firmata da Philippa Boyens e Fran Walsh, storiche collaboratrici di Peter Jackson, basata sugli approfondimenti e le note a piè di pagina di J.R.R. Tolkien.

Il Signore degli Anelli: da Kate Winslet ai ritorni di Frodo e Gandalf

Oltre alla new entry Dornan, il cast si arricchisce della stella nascente Leo Woodall (The White Lotus), che interpreterà un personaggio di nome Halvard. Queste novità si aggiungono ai nomi di altissimo profilo già confermati: Kate Winslet si unirà alla saga nel ruolo di Marigol, mentre Lee Pace riprenderà i panni elfici di Thranduil. Per la gioia dei fan storici, è confermato il ritorno dei pilastri della trilogia originale: Elijah Wood e Ian McKellen torneranno rispettivamente come Frodo Baggins e Gandalf il Grigio.

Il film segna il primo ritorno live-action sul grande schermo per il franchise prodotto da New Line e Warner Bros. dopo la trilogia de Lo Hobbit. Con la supervisione di Peter Jackson in veste di produttore, The Hunt for Gollum punta a bissare il successo di una saga capace di incassare quasi 6 miliardi di dollari globali. L’appuntamento nelle sale di tutto il mondo è fissato per il 17 dicembre 2027.