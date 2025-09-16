Lionsgate ha presentato il trailer ufficiale del thriller The Housemaid, che vanta la presenza di un cast d’effetto capitanato da Sydney Sweeney e Amanda Seyfried.

Il film diretto da Paul Feig prende ispirazione dal romanzo bestseller omonino di Freida McFadden, esso racconta la storia di Millie (Sydney Sweeney), una donna che cerca di sfuggire al suo passato ed accetta il ruolo di domestica per una coppia ricca, Nina (Amanda Seyfried) e Andrew Winchester (Brandon Sklenar). Ben presto la donna si rende conto che il lavoro tranquillo si trasforma in qualcosa di oscuro, tra segreti e scandali. Il cast di The Housemaid conta anche la presenza di Michele Morrone ed Elizabeth Perkins.

Rebecca Sonnenshine (The Boys) ha scritto la sceneggiatura. Todd Lieberman di Hidden Pictures sarà il produttore, mentre Carly Kleinbart Elter della stessa società supervisionerà il progetto. Anche Feig e Laura Fischer di Feigco saranno i produttori. Sweeney e Seyfried saranno i produttori esecutivi insieme ad Alex Young e all’autore McFadden.

L’uscita nelle sale USA di The Housemaid è prevista per il 19 dicembre 2025.

Guardate qui il trailer di The Housemaid: