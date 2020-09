Netflix ha svelato il trailer ufficiale di The Haunting of Bly Manor, seconda stagione della serie antologica creata da Mike Flanagan. La prima stagione, The Haunting of Hill House, era ispirata al romanzo di Shirley Jackson e stavolta è basato da Il giro di vite di Henry James.

Secondo la sinossi ufficiale, la serie è ambientata nell’Inghilterra degli anni ’80. Dopo la tragica morte dell’istitutrice, Henry Wingrave assume una giovane bambinaia americana per prendersi cura dei nipoti orfani che vivono a Bly Manor con il cuoco Owen, la giardiniera Jamie e la governante, la signora Grose. Ma al castello l’apparenza inganna e secoli di segreti oscuri d’amore e morte stanno per tornare a galla in questa storia gotica da brivido. A Bly Manor, la morte non è per sempre.

Nel cast figurano Victoria Pedretti, Oliver Jackson-Cohen, Katherine Parker, Henry Thomas, T’Nia Miller, Rahul Kohli, Amelia Eve, Benjamin Ainsworth e Amelie Smith.

