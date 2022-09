The Handmaid’s Tale ha ottenuto una sesta stagione, sarà l’ultima

La serie di successo The Handmaid’s Tale ha ottenuto da Hulu il rinnovo per una sesta stagione, ma sarà anche l’ultima.

La notizia è stata anticipata questa notte da un aggiornamento proveniente da Deadline, nel quale è possibile anche dare una lettura al commento dello showrunner Bruce Miller:

“È stato un vero onore raccontare la storia del romanzo rivoluzionario di Margaret Atwood e del suo mondo agghiacciante, e siamo entusiasti di offrire agli spettatori una sesta e ultima stagione. Siamo grati a Hulu e MGM per averci permesso di raccontare questa storia, che purtroppo è rimasta più che mai rilevante per tutta la sua corsa, siamo sbalorditi dai nostri incredibili fan per il loro incrollabile supporto, senza i quali non saremmo mai arrivati questo punto.”

THE HANDMAID’S TALE

La serie è liberamente tratta dal romanzo omonimo firmato da Margaret Atwood. Lo showrunner è Bruce Miller. NEL CAST Elisabeth Moss, Bradley Whitford, Yvonne Strahovski, Max Minghella, O-T Fagbenle, Samira Wiley, Ann Dowd, Madeline Brewer, Amanda Brugel, Sam Jaeger. La quinta stagione sarà disponibile su HULU a partire dal 14 settembre 2022.