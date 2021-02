The Handmaid’s Tale: è guerra nel full trailer della quarta stagione

Il full trailer relativo alla quarta stagione di The Handmaid’s Tale è finalmente approdato questa sera in rete.

La messa in onda dei nuovi episodi è attesa negli Usa (su Hulu) a partire dal prossimo 28 aprile, mentre per l’Italia serve ricordare che è TimVision ad aver ottenuto l’esclusiva per la quarta stagione. Il lancio del full trailer è stato accompagnato dalla sinossi ufficiale che recita quanto segue:

“Nella nuova stagione da 10 episodi, June (Elisabeth Moss) guida la ribellione contro Gilead, ma i rischi che corre la portano a dover affrontare nuove sfide inattese e pericolose. La sua ricerca di giustizia e vendetta minaccia di consumarla e distruggere anche i suoi rapporti più stretti.”

THE HANDMAID’S TALE

PRODUZIONE: La serie è liberamente tratta dal romanzo omonimo firmato da Margaret Atwood. Lo showrunner è Bruce Miller. CAST: Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Samira Wiley, Alexis Bledel, Ann Dowd, Max Minghella, Madeline Brewer, O-T Fagbenle, Amanda Brugel, Bradley Whitford, Sam Jaeger, Mckenna Grace.

TRAMA: Nella nuova stagione da 10 episodi, June (Elisabeth Moss) guida la ribellione contro Gilead, ma i rischi che corre la portano a dover affrontare nuove sfide inattese e pericolose. La sua ricerca di giustizia e vendetta minaccia di consumarla e distruggere anche i suoi rapporti più stretti

La quarta stagione arriverà su Hulu dal 28 aprile 2021. In Italia sarà esclusiva TimVision. La quinta stagione di The Handmaid’s Tale è stata confermata.