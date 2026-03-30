Il panorama dello streaming in Italia si arricchisce di uno dei titoli più iconici e premiati degli ultimi anni. Disney+ ha annunciato ufficialmente che l’intera saga di The Handmaid’s Tale (composta da sei stagioni) sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 8 aprile.

La serie, che ha ridefinito il genere distopico moderno, segue la lotta per la sopravvivenza di Difred (Elisabeth Moss) nell’oppressiva Repubblica di Gilead, una società totalitaria nata sulle ceneri degli Stati Uniti dove le donne fertili sono ridotte in schiavitù per scopi riproduttivi. La scelta di Disney+ di accogliere l’opera completa è una mossa strategica che anticipa un altro grande evento: il debutto di The Testaments.

The Handmaid’s Tale Disney+: l’eredità di Atwood e la nuova serie The Testaments

L’8 aprile non segnerà solo il ritorno delle Ancelle, ma anche l’esordio della nuova serie originale The Testaments. Tratta dall’omonimo romanzo di Margaret Atwood (“I testamenti”), questa produzione rappresenta l’evoluzione naturale di The Handmaid’s Tale, portando avanti la narrazione dell’universo di Gilead con nuovi punti di vista e rivelazioni. Il lancio simultaneo permetterà ai fan di fare un binge-watching completo della serie madre prima di tuffarsi nel nuovo capitolo.

La serie The Handmaid’s Tale è una produzione targata MGM Television e vede tra i produttori esecutivi Bruce Miller, Warren Littlefield e la stessa protagonista Elisabeth Moss. Basata sul classico di Margaret Atwood, la serie ha un cast d’eccezione che include Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Bradley Whitford, Max Minghella e Samira Wiley. La nuova serie originale The Testaments, sequel diretto delle vicende di Gilead, è stata sviluppata per espandere il mondo letterario dell’autrice e debutta in esclusiva globale su Disney+. La distribuzione internazionale dell’intero franchise è curata da MGM.

Tutto il mondo delle Serie TV e le Grandi Esclusive

Per non perdere nemmeno un aggiornamento sulla Repubblica di Gilead, scoprire le prime recensioni del sequel e restare sempre informato sulle novità del catalogo streaming, visita il nostro HUB dedicato:

Disney+: Tutte le novità sulle produzioni originali, i film Marvel e Star Wars, le serie TV acclamate e i prossimi lanci della piattaforma in Italia.