L’epico The Green Knight arriverà direttamente su Prime Video

Il colosso Amazon ha annunciato nelle ultime ore di aver acquisito i diritti di distribuzione per quanto riguarda The Green Knight, il nuovo film diretto da David Lowery.

Approdato nelle sale nordamericane lo scorso luglio, The Green Knight è finito nel mirino del colosso Amazon, ottenendo tra l’altro anche una data di lancio su Prime Video. In Italia – ed in molti altri mercati internazionali – il film sarà distribuito a partire dal 16 novembre. Nei prossimi giorni, a tal proposito, saranno diffusi i primi contenuti promozionali targati Prime Video.

THE GREEN KNIGHT

PRODUZIONE: Il film è stato scritto e diretto da David Lowery. Esso sarà, come anticipato, una rivisitazione cinematografica della leggenda arturiana di “Sir Galvano e il cavaliere verde“ In cabina di produzione Ley Line Entertainment e Sailor Bear. CAST: Dev Patel, Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sarita Choudhury, Sean Harris, Kate Dickie, Barry Keoghan e Ralph Ineson. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa con A24 il 30 luglio 2021. In Italia dal 16 novembre su Prime Video.

TRAMA: Un’avventura fantasy epica basata sull’intramontabile leggenda arturiana, il film narra la storia di Sir Gawain, nipote caparbio e avventuroso di Re Artù che decide di imbarcarsi in una missione per affrontare il rinomato Cavaliere Verde, un gigantesco sconosciuto dalla pelle color smeraldo che mette gli uomini alla prova.