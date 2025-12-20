Un diluvio apocalittico e una lotta per la sopravvivenza: questi sono i temi del nuovo sci-fi sudcoreano dal titolo The Great Flood, ora su Netflix.

The Great Flood, il disaster thriller sci-fi diretto da Kim Byung-woo (The Terror Live), ha debuttato oggi, 19 dicembre 2025, in esclusiva globale su Netflix. Il film segue An-na (Kim Da-mi, Itaewon Class, Our Beloved Summer), ricercatrice AI e madre single, intrappolata con il figlio Ja-in in un appartamento allagato durante un diluvio catastrofico che minaccia l’intera umanità. Una missione disperata per la salvezza si intreccia con elementi sci-fi sorprendenti, in un mix di survival drama e azione claustrofobica.

Accanto a Kim Da-mi, Park Hae-soo (Squid Game) interpreta un soccorritore misterioso. Il piccolo Kwon Eun-seong è Ja-in. Il film, presentato in anteprima al Busan International Film Festival, mescola spettacolo visivo (effetti allagamenti impressionanti) con temi profondi su umanità e futuro.

The Great Flood è ora disponibile su Netflix, con sottotitoli o con doppiaggio in italiano.

The Great Flood | Il Trailer

A catastrophic flood leaves a mother and son trapped. Their survival may impact all of humanity.



The Great Flood is now playing. pic.twitter.com/tOtGlwBaZw — Netflix (@netflix) December 20, 2025