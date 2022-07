L’universo cinematografico The Gray Man è già avviato con la lavorazione di un sequel e di uno spin-off, ma intanto Netflix spinge ancora sul film originale.

Nella featurette diffusa in rete quest’oggi, a tal proposito, i fratelli Russo (Joe ed Anthony) fanno lezione di scene d’azione spiegando come le hanno realizzate in The Gray Man. Dal dietro le quinte al taglio finale è un attimo, guardare per credere.

THE GRAY MAN

Destinato alla finestra distributiva di luglio, il film vedrà un cast d’eccezione formato tra gli altri da Ryan Gosling, Chris Evans e la lanciatissima Ana de Armas. I fratelli Russo, reduci dal successo di Avengers: Endgame, oltre a dirigere hanno contribuito alla produzione con la loro casa di produzione AGBO, con lo stesso Joe impegnato in cabina di sceneggiatura in collaborazione con Christopher Markus e Stephen McFeely. Il nutrito cast conta anche su Billy Bob Thornton, Alfre Woodard e Regé-Jean Page. In arrivo su Netflix dal 22 luglio 2022.

Questa è la sinossi: The Gray Man è l’agente della CIA Court Gentry, alias, Sierra Six. Strappato da un penitenziario federale e reclutato dal suo responsabile, Donald Fitzroy, Gentry in passato era un mercenario autorizzato dall’Agenzia altamente qualificato. Ma ora la situazione è cambiata e l’obiettivo è Six, braccato in tutto il mondo da Lloyd Hansen, un ex agente della CIA, che non si fermerà davanti a nulla per eliminarlo. L’agente Dani Miranda è al suo fianco. Ne avrà bisogno.