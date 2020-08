The Girl From Plainville: Elle Fanning protagonista di una nuova serie Hulu

Elle Fanning sarà la protagonista della serie tv The Girl From Plainville, un progetto targato Hulu e che sarà ispirato a una storia vera.

Si tratta di un nuovo progetto televisivo per la giovane attrice, dopo The Great in cui recita assieme a Nicholas Hoult e nei panni dell'imperatice Caterina. The Girl From Plainville racconterà la storia di Michelle Carter (interpretata dalla Fanning), il suo rapporto con Conrad Roy III e gli eventi che hanno portato alla morte del giovane e alla condanna della ragazza per omicidio pretereintenzionale.

Lo show è stato scritto da Liz Hannah (The Post), con la collaborazione di Patrick Macmanus. Entrambi saranno anche produttori esecutivi e la stessa Fanning è coinvolta come produttrice. Il progetto sarà realizzato da UCP di Univesal Studio Group e Littleton Road Productions.