The Gentlemen: Guy Ritchie scriverà e dirigerà la serie tratta dal suo film

The Gentlemen, il film di Guy Ritchie, verrà adattato in una serie televisiva e Ritchie sarà coinvolto in prima persona; scriverà e dirigerà la serie grazie alla collaborazione con Miramax.

Marc Helwig, responsabile della produzione televisiva Miramax, ha dichiarato:

Miramax Television è lieta di aprire nuove strade creative nella nostra partnership con Guy Ritchie per The Gentlemen. Uno dei più peculiari e prolifici filmmaker attivi oggi e una persona la cui creatività ho ammirato per molti anni. Non potremmo essere più entusiasti di far proseguire il viaggio cinematografico di The Gentlemen nel territorio della televisione premium globale.

LA SINOSSI UFFICIALE DI THE GENTLEMAN:

Mickey Pearson (nel film interpretato da Matthew McConaughey) è un americano che ha costruito un impero della droga a Londra. Nel momento in cui si sparge la voce che è intenzionato a lasciare la sua attività, si innescano una serie di eventi mentre più persone cercano di impadronirsi del suo dominio.

Oltre a Matthew McConaughey, nel cast del film anche Colin Farrell, Charlie Hunnam, Henry Golding e Hugh Grant.

Guy Ritchie sarà impegnato anche come produttore esecutivo dello show, insieme a Ivan Atkinson e Marn Davies.