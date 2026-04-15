Dopo aver scosso il panorama horror con Barbarian e aver trionfato agli Oscar 2026 con l’acclamato Weapons, il regista Zach Cregger è pronto a cambiare genere.

Durante l’ultima giornata del CinemaCon di Las Vegas, Warner Bros. e New Line Cinema hanno ufficializzato la produzione di The Flood, un thriller di fantascienza originale che vedrà Cregger impegnato sia come sceneggiatore che come regista. THR ha seguito l’annuncio.

La vera sorpresa dell’annuncio riguarda il coinvolgimento di un fan d’eccezione: Steven Spielberg. Il leggendario cineasta produrrà la pellicola attraverso la sua Amblin Entertainment, affiancando i produttori storici di Cregger, Roy Lee e Miri Yoon. Spielberg non ha mai nascosto la sua ammirazione per il lavoro di Cregger, dichiarando recentemente che la visione di Weapons è stata talmente appagante e terrificante da aver quasi placato il suo desiderio di dirigere lui stesso un film horror.

Zach Cregger pronto a dominare il 2028: tra The Flood e il prequel di Weapons

Sebbene i dettagli della trama di The Flood siano ancora protetti dal massimo riserbo (si parla di un’ambientazione su una stazione spaziale remota), la data di uscita è già stata fissata per l’11 agosto 2028. Il progetto, originariamente opzionato da Netflix, è passato a New Line consolidando il rapporto di successo tra lo studio e il regista. Solo pochi mesi fa, il loro precedente film Weapons ha incassato quasi 270 milioni di dollari a fronte di un budget di 38, trionfando nella stagione dei premi e regalando ad Amy Madigan l’Oscar come Miglior Attrice non Protagonista per il ruolo dell’inquietante Zia Gladys.

Il 2028 sarà un anno particolarmente denso per i fan di Cregger. Oltre a The Flood, infatti l’8 settembre arriverà nelle sale Gladys, il prequel di Weapons scritto da Cregger e Zach Shields, che esplorerà le origini della sinistra strega interpretata dalla Madigan. Nell’attesa, il pubblico potrà ammirare il tocco di Cregger nel nuovo film di Resident Evil, di cui è stato mostrato sempre al CinemaCon il brutale trailer.