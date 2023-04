La proiezione in anteprima assoluta di The Flash al CinemaCon di Las Vegas non poteva non scatenare in rete i primi commenti che, a quanto pare, promuovono il film a pieni voti.

Proiettato ai presenti in una versione ancora non definitiva – a detta della stessa Warner Bros – il film di Andy Muschietti sta scatenando in queste ore commenti assolutamente entusiastici. Tra le tante parole spese per The Flash, quelle più ricorrenti riguardano la possibilità che si possa trattare del “miglior film di supereroi di sempre“, parole tra l’altro già pronunciate da James Gunn (nuovo co-CEO di DC Studios) qualche mese fa.

In rete – oltre al trailer già pubblicato da noi qui – continuano da ore a pervenire tweets di addetti ai lavori molto autorevoli, tweets che noi siamo lieti di riproporvi in questo nostro articolo, ricordandovi però che, come anticipato dalla Warner Bros, la versione mostrata al CinemaCon non era quella definitiva.

Caught an unfinished cut of #TheFlash and dug it quite a bit! Especially how the narrative challenges Barry to confront who he is, who he could have become, and how one’s influenced by the people in (or not in) their life.



It’s a successful mix of heartfelt coming-of-age… pic.twitter.com/CB7mTDEZXC — Perri Nemiroff (@PNemiroff) April 26, 2023

BELIEVE THE HYPE! Christopher Nolan movies aside, #TheFlashMovie is the GREATEST DC movie of the last 30 years that belongs in the same conversation as SUPERMAN 78 and BATMAN 89. The movie breaks incredible new ground in superhero cinema & honors DC lore of years past. #TheFlash pic.twitter.com/zGkhpfjlsl — Umberto Gonzalez (@elmayimbe) April 26, 2023

#TheFlash is fantastic. I know Ezra Miller has made a lot of mistakes but they are soooooo good in this movie. Loved Keaton, the action, humor and emotion. Andy Muschietti has crafted something special. Thumbs way up.



WB didn’t show the after the credits scenes. pic.twitter.com/J8KsdrKVwz — Steven Weintraub (@colliderfrosty) April 26, 2023

DC’s #TheFlash is TREMENDOUS! Forget DC, it is without a doubt among the best superhero films ever made. An all-timer. Inventive storytelling, FANTASTIC action sequences, great cast. SO MANY nerdy details. I’m in tears at the end. Everything you want from a superhero film & more pic.twitter.com/xYSn0zuXMm — Erik Davis (@ErikDavis) April 26, 2023

I don’t know what to say other than #TheFlash delivered more than I could have hoped. The acting is beyond great. Keaton delivers everything you want. Supergirl is my new favorite superhero? I’m genuinely shocked this movie meets and surpasses the hype. I never expected that. pic.twitter.com/PcmpJ2juZ6 — Chris E. Hayner (@ChrisHayner) April 26, 2023

Il film è stato diretto da Andy Muschietti. La sceneggiatura è stata firmata da Christina Hodson. Le riprese di The Flash sono partite lo scorso aprile dal Regno Unito. Le musiche del film saranno composte da Benjamin Wallfisch, compositore londinese che ha già uno storico di collaborazioni con Muschietti: sono sue le partiture musicali di IT: Capitolo Uno e It: Capitolo Due. NEL CAST Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck, Sasha Calle (Supergirl), Kiersey Clemons, Maribel Verdù, Ron Livingston. La release è stata fissata per il 16 giugno 2023.

TRAMA FUMETTO: Il film sarà ispirato a Flashpoint. Nei fumetti, Barry Allen torna indietro nel tempo per impedire l’omicidio di sua madre Nora, e stravolge la linea temporale dell’universo DC, ritrovandosi in un presente molto diverso: in questa timeline, lui non è mai diventato Flash e la Terra vive una profonda situazione di crisi, anche perché molti supereroi non sono più tali; Wonder Woman e le Amazzoni, ad esempio, hanno conquistato il Regno Unito, mentre Aquaman ha devastato l’Europa occidentale con un maremoto per annetterla al suo dominio. Batman esiste, ma dietro la sua maschera c’è Thomas Wayne, non suo figlio Bruce, rimasto ucciso durante la famigerata rapina. Non sarà però una trasposizione fedele, come già sappiamo.