The Flash: Anche Billy Crudup tornerà dopo Justice League

Un altro membro del cast di Justice League è pronto a fare ritorno del DC Extended Universe attraverso The Flash, l’identikit risponde al nome di Billy Crudup.

L’attore che ha interpretato Henry Allen (il papà di Barry/Flash) viene dato da SuperHeroHype in trattativa con la Warner Bros per tornare a rivestire il ruolo anche in The Flash. La presenza dell’attore in Justice League è stata limitata a pochissime sequenze, ma è chiaro che una sua partecipazione al film in solitaria sul Velocista Scarlatto potrebbe avere una valenza maggiore.

Ricordiamo che il cinecomic The Flash ha avuto uno panel durante il DC FanDome lo scorso agosto. Per l’occasione è stato anche presentato quello che sarà il nuovo costume indossato da Ezra Miller.

THE FLASH

PRODUZIONE : Il film sarà diretto da Andy Muschietti. La sceneggiatura è stata firmata da Christina Hodson.

: Il film sarà diretto da Andy Muschietti. La sceneggiatura è stata firmata da Christina Hodson. CAST : Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck, Billy Crudup.

: Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck, Billy Crudup. TRAMA : Il film adatterà il fumetto Flashpoint.

: Il film adatterà il fumetto Flashpoint. AL CINEMA: In Usa dal 3 giugno 2022