Una grande novità per gli amanti del cinema horror soprannaturale e d’autore. Secondo quanto rivelato in esclusiva da The Hollywood Reporter, Focus Features si è aggiudicata i diritti di The Fisherman, attesissimo adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di successo scritto da John Langan.

Il progetto vedrà dietro la macchina da presa il regista David Lowery, reduce dal dramma psicologico Mother Mary, il quale si occuperà di co-sceneggiare la pellicola insieme ad Alex Ross Perry. Il film segna la collaborazione tra due pesi massimi del cinema horror contemporaneo: da un lato la Platinum Dunes di Michael Bay, Brad Fuller e Alex Ginno (già dietro ai franchise di A Quiet Place e La notte del giudizio), dall’altro la Coin Operated di Gary Dauberman (noto sceneggiatore di It e Annabelle) e Mia Maniscalco.

Il regista David Lowery si conferma uno dei profili più eclettici e imprevedibili del cinema americano odierno. Nella sua variegata filmografia vanta pellicole drammatiche come Senza santi in paradiso, l’acclamato horror poetico A Ghost Story, titoli per famiglie targati Disney come Il drago invisibile e Peter Pan & Wendy, fino al fantasy medievale Sir Gawain e il Cavaliere Verde. Lowery ha inoltre diretto alcuni episodi della serie tv Skeleton Crew appartenente all’universo di Star Wars. La produzione di The Fisherman si preannuncia di altissimo livello: Platinum Dunes è infatti attualmente impegnata sui set di A Quiet Place Part III con John Krasinski alla regia, mentre la Coin Operated di Dauberman sta completando la post-produzione di The Revenge of la Llorona per la New Line.

The Fisherman: trama e i dettagli sul film horror soprannaturale

Il pluripremiato romanzo originale di John Langan, pubblicato nel 2016 e vincitore del prestigioso Bram Stoker Award come miglior romanzo, viene descritto come una straordinaria e terrificante fusione tra cosmic horror e folk horror. La trama ruota attorno alle vicende di Abe e Dan, due uomini rimasti vedovi che stringono una profonda amicizia legata alla passione comune per la pesca nel nord dello stato di New York, un passatempo utilizzato da entrambi come valvola di sfogo per elaborare il doloroso lutto familiare.

Le cose prendono una piega decisamente sinistra quando Dan propone all’amico di esplorare un nuovo e isolato corso d’acqua chiamato Dutchman’s Creek. Attorno a questo misterioso torrente aleggiano strane e inquietanti leggende metropolitane, secondo le quali chiunque vi si addentri avrebbe la possibilità di vedere e riabbracciare i propri cari defunti. Nonostante i terribili avvertimenti ricevuti da un uomo all’interno di una tavola calda sulla macabra storia del luogo, Abe e Dan decidono comunque di procedere, ritrovandosi faccia a faccia con una spaventosa entità nota come Der Fisher, ovvero il Pescatore.