Christopher Landon scriverà e dirigerà The Final Girl Support Group per Paramount

Film Horror Romanzo
Christopher Landon scriverà e dirigerà The Final Girl Support Group per Paramount

L’universo horror accoglie un’accoppiata da urlo per l’adattamento di un vero e proprio romanzo cult. Come rivelato in esclusiva da Deadline, Paramount Pictures ha ufficialmente acquisito i diritti di The Final Girl Support Group (Il gruppo di sostegno per ragazze sopravvissute), il bestseller scritto da Grady Hendrix.

A guidare il progetto nei panni di regista e sceneggiatore sarà Christopher Landon, firma d’eccezione del genere già dietro a successi come Auguri per la tua morte (Happy Death Day), Freaky e Paranormal Activity: Mark of the Ghost.

Una spietata decostruzione del genere slasher prodotta da Andy Muschietti

Originariamente concepito per la televisione, il progetto cambia pelle e approda sul grande schermo con una produzione d’alto profilo guidata da Andy Muschietti e Barbara Muschietti tramite la loro etichetta Double Dream, affiancati da Adam Goldworm per Aperture Entertainment e dallo stesso Grady Hendrix nelle vesti di produttore esecutivo.

La trama segue le vicende di Lynnette Tarkington, una “final girl” sopravvissuta a un massacro che da oltre un decennio frequenta un gruppo di terapia insieme ad altre cinque donne scampate a incubi simili. La loro fragile stabilità precipita quando una delle componenti salta una riunione, rivelando che un misterioso e spietato assassino conosce le loro identità ed è determinato a cacciarle una per una per finire il lavoro. L’unione tra la penna ironica e sanguinosa di Hendrix e la regia dinamica di Landon promette un’opera ad alto tasso di tensione e metacinema.

Scheda Tecnica

  • Titolo originale: The Final Girl Support Group
  • Regia: Christopher Landon
  • Sceneggiatura: Christopher Landon (basata sul romanzo di Grady Hendrix)
  • Cast: In fase di casting
  • Produzione: Double Dream (Andy e Barbara Muschietti), Aperture Entertainment (Adam Goldworm), Paramount Pictures
  • Distribuzione: Paramount Pictures

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