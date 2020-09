The Father: il trailer del film con Anthony Hopkins e Olivia Colman

Sony Pictures ha rilasciato il trailer di The Father, con protagonisti Anthony Hopkins e Olivia Colman. Diretto dal regista francese Florian Zeller, The Father tratterà il tema della demenza senile e gli effetti che provoca sui familiari.

Hopkins interpreta Anthony, un uomo di 80 anni la cui comprensione della realtà inizia a vacillare. La figlia Anne (interpretata dalla Colman) tenta di convincerlo a trasferirsi in una struttura, ma lui non ne vuole sapere. Secondo la sinossi ufficiale:

“Anthony ha 80 anni, è malizioso e vive orgogliosamente da solo, respingendo le badanti che sua figlia Anne tenta di presentargli. Eppure l’aiuto sta diventando una necessità per Anne: non riesce più a visitare il padre quotidianamente, e la sua presa sulla realtà si sta indebolendo. In questo costante flusso e riflusso di memorie, riuscirà Anthony ad aggrapparsi alla sua identità e al suo passato? E come se la caverà Anne, costretta a piangere la perdita del padre anche se lui è ancora vivo e vegeto? The Father racconta la vita reale, riflettendo con amore sulla vibrante condizione umana. Straziante e toccante senza compromessi, è un film che abbraccia la realtà delle nostre vite“.

Il film è tratto dall’omonima piece teatrale di Florian Zeller ed è il debutto alla regia dello stesso Zeller che ha scritto il film insieme a Christopher Hampton. Nel cast anche Mark Gatiss, Rufus Sewell e Imogen Poots.

The Father uscirà prima negli USA il 18 dicembre e successivamente verrà distribuito negli altri paesi.

IL TRAILER