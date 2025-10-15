Apple TV+ ha svelato il trailer di The Family Plan 2, la commedia d’azione con protagonista Mark Wahlberg.

Per la famiglia Morgan è tempo di relax, e quale miglior occasione di una vacanza organizzata nei minimi dettagli? Beh, ovviamente gli imprevisti sono la routine per i Morgan, ed in questo caso sembrano avere il volto di Kit Harington, il bell’attore di Il Trono di Spade. The Family Plan 2, dopo il successo del primo capitolo, arriverà su Apple TV+ dal 21 novembre 2025.

Guardate qui il trailer di The Family Plan 2

Qual è la trama di The Family Plan 2

La trama di The Family Plan 2 recita “In “The Family Plan 2” è tempo di vacanze per la famiglia Morgan! Dan (Mark Wahlberg) ha organizzato un viaggio perfetto per sua moglie Jessica (Michelle Monaghan) e i loro figli all’estero, finché una misteriosa figura riemersa improvvisamente dal suo passato (Kit Harington) non si presenta con una questione in sospeso. Ne segue una caccia internazionale al gatto e al topo, mentre Dan e la sua famiglia litigano, discutono e si uniscono sempre di più attraverso una serie di rapine in banca, buffi scherzi natalizi e rocamboleschi inseguimenti in auto tra i paesaggi europei.”

Il film Apple Original è prodotto da Skydance Media, diretto e prodotto da Simon Cellan Jones e tratto da una sceneggiatura di David Coggeshall, che è anche produttore esecutivo. David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger producono per Skydance, insieme a Mark Wahlberg e Stephen Levinson attraverso Municipal Pictures e John G. Scotti.

Il cast di The Family Plan 2 conta Mark Wahlberg, Michelle Monaghan, Zoe Colletti, Van Crosby,

Kit Harington, Peter Lindsey, Theodore Lindsey, e Reda Elazouar.

Informazioni su Apple TV

