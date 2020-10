The Falcon and the Winter Soldier: Si torna sul set di Praga

Cast e troupe di The Falcon and the Winter Soldier stanno tornando sul set di Praga per terminare finalmente la produzione della serie Marvel.

Fermate in marzo a causa dell’emergenza Covid-19, le riprese in Repubblica Ceca sono pronte ad essere terminate. La conferma per quest’ultima sessione è arrivata in queste ore attraverso l’account Twitter di Shane Habberstad, coordinatore degli stuntman e delle scene d’azione. L’immagine diffusa parla chiaro: si parte per la Repubblica Ceca. Ricordiamo che fino a qualche giorno fa cast e troupe sono stati impegnati sui set di Atlanta.

La serie The Falcon and the Winter Soldier è stata rinviata al prossimo anno, ma inizialmente avrebbe dovuto esordire a fine 2020.

The Falcon and The Winter Soldier

PRODUZIONE : Le riprese sono partite all’inizio di novembre. La serie tv sarà firmata da Derek Kolstad, sotto la produzione dei Marvel Studios di Kevin Feige. Gli episodi saranno ambientati all’interno del Marvel Cinematic Universe.

: Le riprese sono partite all’inizio di novembre. La serie tv sarà firmata da Derek Kolstad, sotto la produzione dei Marvel Studios di Kevin Feige. Gli episodi saranno ambientati all’interno del Marvel Cinematic Universe. CAST : Anthony Mackie e Sebastian Stan, ma anche Emily VanCamp, Daniel Bruhl, Wyatt Russell, Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills.

: Anthony Mackie e Sebastian Stan, ma anche Emily VanCamp, Daniel Bruhl, Wyatt Russell, Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills. TRAMA : In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier si uniscono in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità – e la loro pazienza – in The Falcon e The Winter Soldier dei Marvel Studios. Questa nuovissima serie è diretta da Kari Skogland; Malcolm Spellman è lo sceneggiatore principale. In arrivo su Disney+ questo autunno.

: In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier si uniscono in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità – e la loro pazienza – in The Falcon e The Winter Soldier dei Marvel Studios. Questa nuovissima serie è diretta da Kari Skogland; Malcolm Spellman è lo sceneggiatore principale. In arrivo su Disney+ questo autunno. DISTRIBUZIONE: Nel corso del 2021 via Disney+.

IL POST-SOCIAL

#falconandthewintersoldier stunt coordinator Shane Habberstad posts about traveling to Prague via private plane in his Instagram stories.



Hope everyone is safe and get this series finished up!!https://t.co/twJLWDyuVQ pic.twitter.com/iTJNTbNZOk — Liz (@MsLizzieHill) October 2, 2020