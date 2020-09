The Falcon and the Winter Soldier rinviata al 2021

La serie The Falcon and the Winter Soldier è stata rinviata al 2021, ora è arrivata la conferma direttamente da casa Disney.

Attesa inizialmente per agosto 2020, la serie The Falcon and the Winter Soldier è senza dubbio tra i prodotti televisivi che più ha dovuto subire le conseguenze della crisi da Covid-19. La produzione è stata interrotta in piena emergenza, pertanto i continui ritardi hanno costretto la Disney a rinviare il lancio sulla piattaforma digitale Disney+, prima a fine anno ed ora addirittura al prossimo anno.

Tra tante voci, però, quest’oggi è stata la pagina ufficiale Facebook della piattaforma digitale a confermare che la serie è fissata per il 2021. L’account social non ha specificato la nuova data, ma è sempre più probabile che si tratterà di un lancio di inizio anno.

Nel frattempo Disney+ ha finalmente presentato stanotte la prima serie Marvel in arrivo, ossia WandaVision, a tal proposito potete dare un’occhiata al trailer qui.

PRODUZIONE : Le riprese sono partite all’inizio di novembre. La serie tv sarà firmata da Derek Kolstad, sotto la produzione dei Marvel Studios di Kevin Feige. Gli episodi saranno ambientati all’interno del Marvel Cinematic Universe.

: Le riprese sono partite all’inizio di novembre. La serie tv sarà firmata da Derek Kolstad, sotto la produzione dei Marvel Studios di Kevin Feige. Gli episodi saranno ambientati all’interno del Marvel Cinematic Universe. CAST : Anthony Mackie e Sebastian Stan, ma anche Emily VanCamp, Daniel Bruhl, Wyatt Russell, Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills.

: Anthony Mackie e Sebastian Stan, ma anche Emily VanCamp, Daniel Bruhl, Wyatt Russell, Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills. TRAMA : In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier si uniscono in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità – e la loro pazienza – in The Falcon e The Winter Soldier dei Marvel Studios. Questa nuovissima serie è diretta da Kari Skogland; Malcolm Spellman è lo sceneggiatore principale. In arrivo su Disney+ questo autunno.

