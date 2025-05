The Equalizer | La serie con Queen Latifah cancellata

L’emittente CBS ha annunciato di aver cancellato dopo cinque stagioni la serie The Equalizer.

La cancellazione è stata confermata questa mattina attraverso un aggiornamento proveniente dal the Hollywood Reporter, ed è arrivata due giorni prima il finale della quinta stagione, che ora diventerà il finale di serie.

Come riporta la celebre fonte, i dati di audience di The Equalizer sono andati scemando nel tempo. Nel corso della quinta stagione in atto, per esempio, la media spettatori è stata inferiore ai 6 milioni, di molto sotto quella quarta stagione quando la media si era attestata intorno ai 7.89 milioni. A pesare sul calo dei numeri, oltre ad una serie di scelte creative non appaganti per gli appassionati di genere, anche la scelta di CBS di spostare quest’anno la messa in onda degli episodi in un orario più tardo nella domenica sera americana, già poco frequentata di per sé.

The Equalizer | La Serie

La serie The Equalizer è stata pensata come un reboot dell’omonima serie del 1985-89 (che tra l’altro è stata anche adattata in tre lungometraggi con Denzel Washington). Nel corso delle cinque stagioni l’attrice Queen Latifah ha vestito i panni di Robyn McCall, un’ex agente della CIA diventata risolutrice di problemi freelance. Nel cast hanno figurano anche Tory Kittles, Adam Goldberg, Liza Lapira, Laya DeLeon Hayes e Lorraine Toussaint.

The Equalizer è stata una co-produzione di Universal Television e CBS Studios. I produttori esecutivi sono stati Joseph C. Wilson, Dana Owens (Queen Latifah), Debra Martin Chase, Shakim Compere, John Davis, John Fox, Loretha Jones e Rob Hanning.