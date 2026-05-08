Sono state svelate oggi le prime, intense immagini di The Echo Chamber, l’atteso nuovo lungometraggio diretto da Andrea Pallaoro.

Il film si preannuncia come un evento cinematografico di rilievo, non solo per il prestigioso cast internazionale guidato da Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon, ma anche per il suo legame indissolubile con la storia del cinema italiano: The Echo Chamber è infatti l’ultima opera firmata dal maestro Bernardo Bertolucci, autore del soggetto e della sceneggiatura insieme a Ilaria Bernardini e Ludovica Rampoldi.

Andrea Pallaoro foto di Beniamino Barrese Luca Marinelli e Susan Sarandon Luca Marinelli e Alicia Vikander

Una storia d’amore tra presenza, assenza e controllo

Il film, come si evince dalle prime immagini e dalla sinossi ufficiale, tratteggia una storia d’amore complessa ed evocativa, dove i confini tra presenza e assenza, cura e dipendenza, desiderio e controllo si confondono fino a dissolversi. Leo (Marinelli) e Anne (Vikander) si inseguono, si sfiorano, si perdono e si cercano, intrappolati in un legame da cui non riescono né a liberarsi né a lasciarsi. Tra le stanze risuona la voce di Ava che attraversa il tempo e lascia affiorare ciò che resiste, o che non può più essere trattenuto.

La regia è affidata ad Andrea Pallaoro (Trento, 1982), regista italiano attivo tra Los Angeles e New York, formatosi al California Institute of the Arts e all’Hampshire College. Pallaoro è considerato una delle voci più originali del cinema contemporaneo, dopo l’esordio con Medeas (presentato a Venezia), e i successivi Hannah (con Charlotte Rampling, vincitrice della Coppa Volpi) e Monica, entrambi in concorso alla Mostra di Venezia e premiati internazionalmente.

Una grande coproduzione internazionale per il cinema italiano

The Echo Chamber è una coproduzione italo-belga: Indigo Film con Rai Cinema per l’Italia e Versus in associazione con O’Brother Distribution per il Belgio. Il film è prodotto da Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori, Viola Prestieri e co-prodotto da Jacques-Henri Bronckart e Tatjana Kozar.

A confermare l’alto profilo dell’opera è anche il comparto tecnico: la fotografia è firmata da Diego Garçia, il montaggio è di Paola Freddi, la musica è composta da Clément Ducol, la scenografia è di Gaspare De Pascali, i costumi di Antonella Cannarozzi e il suono di Guilhem Donzel.

In Italia, il film sarà distribuito da 01 Distribution. Le vendite internazionali sono a cura di Paradise City Sales e corappresentate da UTA per il Nord America. L’opera è stata realizzata con il contributo del Ministero della Cultura – Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, con il sostegno della Regione Lazio – Lazio Cinema International e della Roma Lazio Film Commission, e con il supporto di Creative Europe Programme Media dell’Unione Europea.